VIDEO - Gasperini saluta Bove: "Andrà in Inghilterra. Finalmente torna a giocare, è ciò che desidera"

17/01/2026 alle 15:43.
bove-roma-fiorentina-hd

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, valido per la ventunesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato su Edoardo Bove, il quale nella giornata odierna ha ufficialmente rescisso il contratto con la Roma per trasferirsi al Watford e tornare a giocare: "Stamattina qui c'era anche Bove che ha risolto il contratto e andrà a giocare in Inghilterra e questa almeno è una gran bella notizia per lui, per il ragazzo che finalmente torna a giocare a calcio, che è quello che desidera fortemente".