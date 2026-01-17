VIDEO - Gasperini: "Contento per Malen. Affare possibile grazie alla presenza a Roma di Ryan Friedkin"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, valido per la ventunesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il tecnico giallorosso ha svelato un interessante retroscena sull'acquisto di Donyell Malen e il merito della chiusura dell'affare è anche di Ryan Friedkin: "Malen è un nazionale olandese e sono molto contento che sia arrivato. Credo sia stata un’operazione possibile anche grazie alla presenza qui di Ryan Friedkin, altrimenti sarebbe stata molto difficile. È stata un’operazione molto veloce: quando si è presentata questa possibilità, ne abbiamo parlato con Ryan e con Massara, è stato dato l’ok e si è chiusa in pochissimo tempo".

