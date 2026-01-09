Torna Marcenaro dopo oltre un anno dal disastro contro il Verona: Mou lo definì “emotivamente instabile”

Sarà Matteo Marcenaro l'arbitro della prima gara del girone di ritorno tra Roma e Sassuolo, valida per la ventesima giornata di Serie A. Il direttore di gara incontrerà i giallorossi per la quinta volta in carriera.

Il fischietto di Genova non incrocia la squadra capitolina da oltre un anno e l'ultima apparizione risale all'arbitraggio disastroso del 3 novembre 2024 in occasione di un Verona-Roma terminato 3-2 per i padroni di casa. Nella gara furono presenti episodi controversi, su tutti la rete di Magnani con il blocco di Kastanos su Svilar e la gomitata del difensore sul volto di Ndicka. Le proteste dei giallorossi furono furibonde e il match analyst Salzarulo fu anche espulso. Il primo incrocio con la Roma fu proprio in una gara contro il Sassuolo (3 dicembre 2023) e gli uomini di José Mourinho vinsero 1-2 al Mapei Stadium. Tra Marcenaro e lo Special One non scorreva buon sangue, tanto che l'allenatore fu multato per 20mila euro in seguito alle parole dirette proprio all’arbitro: “L’arbitro mi preoccupa, lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello”.

Tuttavia il bilancio della Roma con il direttore di gara è positivo: 2 vittorie (1-2 contro il Sassuolo e 4-0 contro il Cagliari), un pareggio (0-0 contro il Lecce) e una sconfitta (3-2 contro l'Hellas Verona). Il Sassuolo, invece, ha collezionato una vittoria (proprio contro l'Atalanta di Gasp) un pareggio e 4 sconfitte in sei precedenti.

