TORINO-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma vuole prendersi la sua rivincita e, a pochi giorni di distanza dal match di Coppa Italia, affronta nuovamente il Torino. I giallorossi devono dimenticare la dolorosa eliminazione agli ottavi (2-3 per i granata) e oggi alle ore 18 sfideranno i ragazzi di Baroni allo Stadio Olimpico Grande Torino. I capitolini si trovano al quarto posto in classifica con 39 punti, mentre i piemontesi sono undicesimi a quota 23.

Gasperini è intenzionato a effettuare diversi cambi rispetto alla formazione vista in Coppa Italia e davanti a Svilar torna la difesa titolare composta da Mancini-Ndicka-Hermoso, mentre sulle fasce spazio a Celik e Wesley. A centrocampo la coppia Cristante-Koné, sulla trequarti il duo argentinoSoulé-Dybala alle spalle di Malen: il nuovo acquisto giallorosso partirà subito dal 1' a causa delle assenze di Dovbyk e Ferguson.

DOVE VEDERE TORINO-ROMA IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Torino-Roma sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO: Paleari; Ismajli, Tameze, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

LE QUOTE

TORINO-ROMA 1 X 2 EUROBET 4.10 3.10 2.00 SISAL 4.00 3.25 2.00 PLANETWIN365 4.15 3.15 2.00 SNAI 4.00 3.25 2.00

LR24