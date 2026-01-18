TORINO-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma vuole prendersi la sua rivincita e, a pochi giorni di distanza dal match di Coppa Italia, affronta nuovamente il Torino. I giallorossi devono dimenticare la dolorosa eliminazione agli ottavi (2-3 per i granata) e oggi alle ore 18 sfideranno i ragazzi di Baroni allo Stadio Olimpico Grande Torino. I capitolini si trovano al quarto posto in classifica con 39 punti, mentre i piemontesi sono undicesimi a quota 23.
Gasperini è intenzionato a effettuare diversi cambi rispetto alla formazione vista in Coppa Italia e davanti a Svilar torna la difesa titolare composta da Mancini-Ndicka-Hermoso, mentre sulle fasce spazio a Celik e Wesley. A centrocampo la coppia Cristante-Koné, sulla trequarti il duo argentinoSoulé-Dybala alle spalle di Malen: il nuovo acquisto giallorosso partirà subito dal 1' a causa delle assenze di Dovbyk e Ferguson.
DOVE VEDERE TORINO-ROMA IN TV E IN STREAMING
Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Torino-Roma sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.
LE PROBABILI FORMAZIONI
TORINO: Paleari; Ismajli, Tameze, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams.
ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.
LE QUOTE
|TORINO-ROMA
|1
|X
|2
|EUROBET
|4.10
|3.10
|2.00
|SISAL
|4.00
|3.25
|2.00
|PLANETWIN365
|4.15
|3.15
|2.00
|SNAI
|4.00
|3.25
|2.00
LR24