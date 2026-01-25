Clicky

Serie A, tris al Napoli: la Juventus vince 3-0

25/01/2026 alle 19:55.
All'Allianz Stadium passa la Juventus: nel big match della 22esima giornata di campionato la Juventus batte il Napoli 3-0. Apre la rete di David al 22', raddoppia Yildiz al 77' e chiude il gol di Kostic all'86'. Con questo risultato la squadra di Spalletti sale a quota 42 punti in classifica, come la Roma che questa sera affronterà il Milan, mentre il Napoli resta a 43.