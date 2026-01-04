Serie A, Spinazzola e Rrhamani stendono la Lazio: Napoli a -1 dalla vetta

Il Napoli vince 2-0 contro la Lazio e si riavvicina al Milan. Una partita dominata dai partenopei e finita in tragedia per i biancocelesti che prendono altri due cartellini rossi, uno per Noslin e l'altro per Marusic. Espulso anche Mazzocchi per una rissa con lo stesso montenegrino. I gol di Spinazzola e Rrhamani spingono la squadra di Conte al secondo posto a 37 punti e a -1 dai rossoneri. Lazio che invece manca il sorpasso all'Atalanta e rimane in nona posizione con 24 punti.