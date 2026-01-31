Altra sconfitta per il Verona, che resta ultimo in classifica a 14 punti come il Pisa. Nella 23esima giornata di campionato il Cagliari batte 4-0 i rossoblù: al 36' Mazzitelli sblocca la gara, nel finale di primo tempo Kilicsoy raddoppia. Nella ripresa Sulemana e Idrissi stendono il Verona portando il punteggio sul 4-0. Con questa vittoria il Cagliari si porta a 28 punti in classifica.
Serie A, poker del Cagliari: 4-0 al Verona
31/01/2026 alle 22:44.
8^ giornata (29-01-2026 21:00)
Risultato finale
Risultato finale
|
|
1 - 1
|
|
Panathinaikos
|
Roma
|