La 21esima giornata di campionato inizia con l'anticipo del venerdì tra Pisa e Atalanta: termina 1-1. Dopo circa 80' con la gara bloccata sullo 0-0, all'83' Krstovic porta in vantaggio i nerazzurri e quattro minuti dopo Durosinmi pareggia i conti chiudendo la sfida. Con questo risultato l'Atalanta sale a quota 32 punti in classifica, il Pisa a 14, restando al penultimo posto.
Serie A, Pisa-Atalanta 1-1: Durosinmi risponde a Krstovic
16/01/2026 alle 22:39.
Ottavi (13-01-2026 21:00)
