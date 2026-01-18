Serie A, Parma-Genoa 0-0: De Rossi imbattuto per la quarta partita consecutiva

Alle ore 12:30 è andata in scena allo Stadio Ennio Tardini lo scontro salvezza tra il Parma e il Genoa, valido per la ventunesima giornata di Serie A, e il match si è concluso con il risultato di 0-0. La gara è stata caratterizzata da poche emozioni, ma al minuto 88 Corvi compie una bella parata su Colombo e mantiene l'equilibrio. In seguito a questo pareggio a reti bianche il Parma sale al dodicesimo posto in classifica con 23 punti, mentre il Genoa di De Rossi (imbattuto da quattro partite) si porta a 20 punti in sedicesima posizione ed è a +6 sulla zona retrocessione.