Serie A: l'Inter va sotto 0-2, poi ne fa 6 al Pisa

L'Inter capolista rischia ma poi dilaga, travolgendo il Pisa per 6-2 in un anticipo della ventiduesima giornata ricco di colpi di scena. Una vittoria che proietta momentaneamente i nerazzurri a +6 sul Milan secondo, in attesa della sfida di domani con la Roma.

A San Siro, infatti, è il Pisa a partire forte, portandosi clamorosamente sul 2-0 grazie a una doppietta di Stefano Moreo. L'attaccante sblocca il risultato all'11', approfittando di un grave errore di Sommer che gli regala palla, e raddoppia al 23'. La reazione dell'Inter è però veemente: Zielinski su rigore, Lautaro Martínez e Pio Esposito ribaltano tutto prima dell'intervallo, chiudendo il primo tempo sul 3-2. Nella ripresa non c'è più partita. La squadra di Chivu dilaga con le reti di Dimarco, Bonny e, in pieno recupero, Mkhitaryan, che fissano il punteggio sul 6-2 finale.