Serie A, Lazio-Genoa 3-2: finale folle all'Olimpico, Cataldi decide su rigore al 100'

Partita pazza all'Olimpico nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A. La Lazio batte il Genoa 3-2 in un match deciso solo all'ultimo respiro. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, nella ripresa succede di tutto: Pedro sblocca su rigore al 56', seguito dal raddoppio del neo acquisto Kenneth Taylor al 62'. Sembra finita, ma il Grifone ha una reazione d'orgoglio e rimonta in otto minuti con il penalty di Malinovskyi (67') e il gol del pareggio di Vitinha (75').

Quando il pari sembrava scritto, ecco l'episodio decisivo nel recupero extra-large: al decimo minuto di recupero, Danilo Cataldi trasforma il rigore del definitivo 3-2 causato da un tocco di mano di Ostigard, regalando i tre punti ai biancocelesti in una serata vietata ai deboli di cuore.