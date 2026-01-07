Serie A, la Lazio trova il pari nel finale: con la Fiorentina è 2-2. Vittoria per Inter e Udinese

Prosegue la 19esima giornata di campionato con la vittoria dell'Inter e dell'Udinese e il pareggio tra Lazio e Fiorentina. L'Inter batte 2-0 il Parma in trasferta con le reti di Dimarco e Thuram, l'Udinese supera 2-1 il Torino grazie a Zaniolo ed Ekkelenkamp. All'Olimpico, invece, termina 2-2: apre il gol di Cataldi al 52', pareggia Gosens al 56', nel finale Gudmundsson porta avanti la Viola su rigore ma in pieno recupero Pedro pareggia i conti sempre dal dischetto.

I risultati finali:

Parma-Inter 0-2

Torino-Udinese 1-2

Lazio-Fiorentina 2-2