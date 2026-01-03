All'Allianz Stadium termina in parità. La Juventus ospita il Lecce nella 18esima giornata di campionato e la sfida finisce 1-1: allo scadere del primo tempo gli ospiti passano in vantaggio con Banda, nella ripresa McKennie ristabilisce l'equilibrio. Da segnalare anche un rigore parato da Falcone a David al 66'. Con questo risultato la Juventus si porta a quota 33 punti in classifica, come la Roma che questa sera affronterà l'Atalanta, mentre il Lecce sale a 17.
Serie A, Juventus-Lecce 1-1: McKennie risponde a Banda. Falcone para un rigore a David
03/01/2026 alle 19:58.