Serie A, il Sassuolo batte il Pisa: all'Arena Garibaldi finisce 1-3

Seconda vittoria consecutiva per il Sassuolo di Fabio Grosso che all'Arena Garibaldi batte il Pisa e sale al decimo posto insieme all'Udinese. Apre le danze il gol di Berardi, mentre l'autogol di Caracciolo chiude la partita già al primo tempo. Nella ripresa Aebischer accorcia le distanze, ma, poco più tardi è Koné a fissare il risultato sull'1-3 finale. Neroverdi che salgono a 29 punti in classifica, buio pesto invece per la formazione di Gilardino che resta ancorata all'ultimo posto con soli 14 punti.
31/01/2026 alle 17:09.