Serie A: il Genoa di De Rossi travolge il Cagliari 3-0 e lo aggancia in classifica

Vittoria pesante in chiave salvezza per il Genoa di Daniele De Rossi, che nel posticipo delle 18:30 travolge il Cagliari per 3-0 e lo aggancia in classifica. I rossoblù mettono subito la partita in discesa, trovando il vantaggio al 7' minuto con Lorenzo Colombo. Il Cagliari prova a reagire, ma è il Genoa a chiudere definitivamente i conti nel finale di partita: in tre minuti, prima Morten Frendrup (75') e poi Leo Østigård (78') firmano le reti del 2-0 e del 3-0 che sigillano la vittoria.

Con questo successo, il Genoa sale a 19 punti, agganciando proprio il Cagliari, e lo sorpassa in virtù degli scontri diretti, portandosi al quindicesimo posto in classifica e lasciando i sardi in sedicesima posizione.