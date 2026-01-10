Serie A, il Como fa 1-1 al 94’ contro il Bologna: Fabregas a -2 dalla Roma. 2-2 tra Udinese e Pisa

Il Como conquista un punto prezioso nel match casalingo contro il Bologna, chiudendo la sfida sul risultato di 1-1. Ad aprirla è Cambiaghi e il pareggio nel finale se lo inventa Baturina. Con questo pareggio, i lariani salgono a quota 34 punti in classifica, portandosi a ridosso delle zone nobili e restando a soli due punti di distanza da Juventus e Roma. Il Bologna, dal canto suo, si porta a 27 punti.

Alla Dacia Arena, l'Udinese viene bloccata sul pareggio dal Pisa in un match pirotecnico terminato 2-2, la apre Tramoni del Pisa, poi arriva la rimonta dell'Udinese con Kabasele e Davis ma è un'illusione, perchè il risultato torna in parità con il gol di Meister al 67'. Nonostante i tentativi dei friulani di portare a casa l'intera posta in palio, i toscani riescono a strappare un punto prezioso in trasferta. Tuttavia, il pareggio serve a poco per la situazione disperata dei nerazzurri: il Pisa, infatti, rimane ultimo in classifica, faticando ancora a trovare il ritmo necessario per la risalita.