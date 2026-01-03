Serie A, Como-Udinese 1-0: decide il rigore di Da Cunha. Lariani sesti a -3 dalla Roma

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia è andata in scena la partita tra Como e Udinese, valida per la diciottesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore dei lariani. A decidere la sfida è Da Cunha, il quale al minuto 18 ha trasformato il rigore conquistato da Alberto Moreno in seguito a una trattenuta di Piotrowski. I friulani hanno sfiorato il gol del pareggio con Zaniolo, ma la sua rete è stata annullata per un fuorigioco millimetrico. Grazie a questa vittoria il Como consolida il sesto posto e sale a 30 punti (-2 dalla Juventus quinta e -3 dalla Roma quarta in classifica), mentre l'Udinese resta undicesima a quota 22.