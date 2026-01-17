Serie A: al Napoli basta Lobotka, 1-0 al Sassuolo

Il Napoli non sbaglia e, nell'anticipo delle 18:00 della ventunesima giornata, batte di misura il Sassuolo per 1-0. Agli azzurri di Antonio Conte basta un gol lampo per avere la meglio sui neroverdi e consolidare la propria posizione in classifica. A decidere il match del 'Maradona' è stata una rete siglata dopo appena 7 minuti da Stanislav Lobotka, bravo a sfruttare la prima occasione utile e a incanalare subito la partita a favore dei padroni di casa.

Con questa vittoria, il Napoli sale a 43 punti, si porta momentaneamente a +4 sulla Roma e rafforza il suo terzo posto. Resta invece fermo a quota 23 punti il Sassuolo, in undicesima posizione.