Si chiude la 20esima giornata di campionato con la vittoria della Juventus, che raggiunge la Roma a quota 39 punti in classifica. All'Allianz Stadium termina 5-0 contro la Cremonese: apre la rete di Bremer al 12', raddoppia David al 15', Yildiz cala il tris al 35'. Nella ripresa dopo un autogol di Terracciano McKennie chiude la sfida sul 5-0.
Serie A, 5-0 alla Cremonese: Juventus a pari punti con la Roma
12/01/2026 alle 22:48.
