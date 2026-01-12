Clicky

Roma-Torino, Gasperini perde anche Ferguson: out per un trauma contusivo alla schiena

12/01/2026 alle 13:20.
ferguson-roma-sassuolo

Continua l'emergenza in attacco in casa Roma e Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno anche di Evan Ferguson in vista della partita contro il Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, il centravanti irlandese non sarà a disposizione a causa di un trauma contusivo alla schiena rimediato durante il match contro il Sassuolo: il colpo è stato molto forte, tanto che il giocatore fu costretto a chiedere la sostituzione e a lasciare il campo al minuto 39.