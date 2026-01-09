Roma-Sassuolo: le info per i tifosi. Cancelli aperti alle 16:00

Domani pomeriggio la Roma scenderà in campo contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Ci sono ancora dei biglietti disponibili, come comunicato dal club giallorosso nella consueta nota pre-partita con tutte le informazioni utili per chi si recherà allo Stadio Olimpico. Ecco la nota:

"La Roma scenderà in campo all'Olimpico per la prima volta nel 2026, dopo aver battuto il Lecce in trasferta per 0-2 grazie ai gol di Ferguson e Dovbyk. Sabato alle 18:00 arriva il Sassuolo. Il primo impegno casalingo del nuovo anno solare sarà un pomeriggio da vivere insieme, dove il sostegno dei romanisti potrà fare ancora una volta la differenza in questa fase fondamentale della stagione. Ci sono ancora biglietti disponibili: vieni a sostenere la Roma.

Tutte le info

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 16:00. Come sempre, il consiglio è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio, per godersi ogni momento di questa partita. Per richieste di assistenza e vendita ci si potrà rivolgere al botteghino in via Nigra, a partire dalle ore 15:00. Dalle ore 15:00 e fino al fischio di inizio sarà possibile rivolgersi al Contact Center AS Roma chiamando lo 06.89386000 o compilando il form.

Biglietto digitale: cosa sapere

L’AS Roma ha introdotto il biglietto digitale come unica modalità di accesso allo stadio. Ecco, quindi, cosa è possibile fare con il proprio biglietto/abbonamento:

Caricare il titolo sul proprio Wallet su smartphone Android o iOS

Caricare il titolo sull’app “Il Mio Posto”

Cambiare utilizzatore tramite apposito form sul sito dell’AS Roma

Solo per gli abbonamenti Plus/Classic extra rivendere il proprio posto sulla piattaforma ufficiale del club disponibile sull’app “Il Mio Posto”

Non è invece consentito:

Effettuare screenshot del biglietto/abbonamento per cederlo a terzi

Rivendere il biglietto/abbonamento su piattaforme alternative, nemmeno ad un prezzo inferiore a quello di acquisto

Ricordiamo che è sempre attivo il form per segnalare direttamente alla società gli abusi sul fenomeno del Secondary Ticketing, che riguarda biglietti e abbonamenti della Roma. Qualsiasi anomalia o gestione poco chiara nella vendita, sarà immediatamente interrotta. Come già è stato fatto dal Club in qualche caso portato all’attenzione dai tifosi attraverso questo form.

La maglia match day

Dalle 15:00 sarà attivo lo Store su viale delle Olimpiadi, mentre dal momento dell’apertura dei cancelli sarà a disposizione anche il Trailer Store nel piazzale d’accesso della Tribuna Monte Mario. In entrambe le aree sarà possibile acquistare materiale ufficiale giallorosso, compresa la maglia matchday dedicata a Roma-Sassuolo. Durante il prepartita e l’intervallo, Romolo e Romina ne lanceranno alcuni esemplari in tribuna: provate a conquistarne una al volo!

Welcome Pack 2025-26

A partire dalle ore 15:00 e fino al fischio d’inizio della partita, presso la lounge adiacente allo Store di Viale delle Olimpiadi, gli abbonati Serie A dei settori standard potranno ritirare e scoprire il contenuto del Welcome Pack giallorosso. Per il ritiro dell’omaggio sarà necessario presentare l’abbonamento Serie A valido per la stagione 2025/26. Si informa inoltre che non sarà possibile effettuare il ritiro del Pack al termine della gara, ma solo prima di entrare allo stadio.

Nuova partita, nuova playlist

In questa stagione la playlist musicale allo Stadio Olimpico sarà sempre diversa e ispirata ai più popolari successi di questo primo quarto di secolo, compiendo un viaggio a ritroso nel tempo partita dopo partita. In attesa del fischio d’inizio di Roma-Sassuolo ascolteremo i brani “best of 2014” oltre a tutti i nostri inni!

L'inno in Lingua dei Segni

Grazie al contributo offerto da Toyota Motor Italia e KINTO, e al supporto di un pool di interpreti di tutte le età facenti parte della community giallorossa e del "Gruppo Sordi Romanisti", anche in questa stagione l’inno del Club (oltre alle conferenze stampa pre-match di campionato) sarà trasmesso allo Stadio Olimpico tradotto nella Lingua dei Segni per favorire l'inclusione di tutti i tifosi giallorossi.

"Food for the Community" e "Locanda dei Girasoli"

Prosegue anche per questa partita "Food for the Community", l’iniziativa dell’AS Roma con la Caritas diocesana di Roma per raccogliere le eccedenze alimentari delle aree hospitality dello Stadio Olimpico da destinare alle comunità più fragili della Capitale. Inoltre, all’interno delle aree hospitality presteranno servizio alcuni ragazzi con disabilità cognitive della Locanda dei Girasoli, impegnata da diversi anni in attività di ristorazione inclusiva.

"Unstoppable - Superiamo gli Ostacoli"

Anche per questa stagione è attivo “Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli”, il servizio dedicato ad agevolare il trasferimento allo Stadio dei tifosi giallorossi con disabilità motoria che necessitino di carrozzina.

KINTO, Brand Globale di Mobilità del Gruppo Toyota e Mobility Service Provider dell’AS Roma, fornirà per tutte le gare casalinghe una flotta di veicoli Toyota adatti al trasporto di persone con disabilità motoria.

Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, che sostiene l’iniziativa fin dal 2022, alcuni volontari si occuperanno del trasfrimento dei tifosi allo stadio e del loro rientro alle abitazioni, assistendoli anche nel corso della partita.

Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (ed esclusivamente entro le ore 14:00 il giorno prima della gara) da tutti i tifosi in possesso di un biglietto o di un abbonamento.

La “Quiet Room” per tifosi con disturbi sensoriali

Anche in questa stagione l’AS Roma ha previsto uno spazio in Tribuna Monte Mario dedicato ai tifosi con disturbi sensoriali grazie al supporto di Sport e Salute. Nella “Quiet Room” è possibile vivere l’emozione della partita lontano dalla folla, dai rumori forti, dalle luci intense e da altri stimoli che potrebbero risultare difficili da gestire, vivendo così un'esperienza unica e rilassante. A Roma-Sassuolo sarà gradita ospite del Club una delegazione di tifosi dell’ Associazione ScopriAMO l'Autismo.

Aree di parcheggio per persone con disabilità

Tribuna Tevere (persone con disabilità non deambulanti): gli spettatori muniti di regolare permesso e in possesso di abbonamento/biglietto Tribuna Tevere Disabili (tariffa Persona con disabilità non deambulante + accompagnatore) possono parcheggiare presso lo Stadio dei Marmi. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento.

Tribuna Monte Mario (persone con disabilità non deambulanti): gli spettatori muniti di regolare permesso e in possesso di abbonamento/biglietto Tribuna Monte Mario Disabili (tariffa Persona con disabilità non deambulante + accompagnatore) possono parcheggiare presso viale dei Gladiatori. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento.

Altre tipologie di disabilità: per gli spettatori con differenti disabilità è disponibile un parcheggio in viale Alberto Blanc. Inoltre, un quantitativo aggiuntivo di posti riservati sarà gestito presso lo Stadio dei Marmi e su Viale dei Gladiatori. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento".

(asroma.com)