Roma-Milan, Ricci: "Buon punto. Maignan ci ha salvato, il secondo tempo è stato differente"

Al termine del pareggio dell'Olimpico contro la Roma, Samuele Ricci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista del Milan ha analizzato la prestazione della squadra. Ecco le sue parole.

Siete felici o c’è rammarico?

“È un buon punto su un campo molto difficile e contro una squadra in salute e di alto livello. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo, abbiamo sbagliato troppo in fase di uscita e la Roma ci ha schiacciato. La Roma avrebbe meritato di segnare, Maignan ci ha salvato. Nel secondo tempo è stata una partita differente”.

Hai fatto tutti i ruoli del centrocampo: quale preferisci?

“Lo scorso anno ho fatto quasi sempre il mediano, ma ho già giocato da mezzala. Ho caratteristiche differenti rispetto a Rabiot, ma cerco di dare il mio contributo in fase di palleggio. Comunque devo migliorare diverse cose”.

Avevate preparato così il primo tempo?

“No, è andata così la gara. Non è mai bello stare negli ultimi 30 metri e difendere sempre. Abbiamo sbagliato qualche pallone in uscita, purtroppo è andato così il primo tempo. Nella ripresa c’è stato un altro atteggiamento”.