Roma-Milan, Modric: "Senza il rigore sarebbe finita 0-1"

Al termine di Roma-Milan, Luka Modric ha analizzato l'1-1 dell'Olimpico ai microfoni di DAZN. Il centrocampista croato, autore dell'assist su corner per il vantaggio di De Winter, ha commentato così il match.

Il Milan ha sofferto nel primo tempo…

“Abbiamo iniziato bene nei primi 15 minuti, poi la Roma ha dominato nel primo tempo. Maignan ci ha salvato. Siamo sopravvissuti e poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio creando diverse occasioni. Senza quel rigore la partita sarebbe finita 0-1, la Roma non avrebbe mai segnato. Continuiamo a non perdere ed è positivo. Siamo dispiaciuti per la mancata vittoria, ma guardiamo avanti”.