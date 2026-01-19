Napoli: infortuni per Politano e Rahmani. L'esterno in dubbio per la Roma

Cattive notizie in casa Napoli. Come comunicato dal club: "In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro. I calciatori azzurri hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo".

I tempi di recupero sono diversi: per Politano si parla di tre settimane o un mese ed è dunque in dubbio per la sfida contro la Roma nel weekend del 1febbraio. Rrahmani se la dovrebbe cavare in 15 giorni.

(sscnapoli.it)