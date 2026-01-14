Milan, Allegri: "Speriamo che Füllkrug e Pavlovic possano tornare per il match contro la Roma"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Como, valida per il recupero della sedicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. Il tecnico dei rossoneri ha fatto il punto sui calciatori infortunati in vista del match contro la Roma del 25 gennaio. Ecco le sue parole: "Fullkrug è fuori insieme a Pavlovic, il quale ha 9 punti in testa. L'attaccante ha un pestone sul dito del piede, vediamo per domenica ma sarà difficile. Speriamo di riaverlo con la Roma. Pavlovic? Vedremo in questi giorni, anche lui dovrebbe tornare con la Roma".

Manca l'approccio?

"Domenica abbiamo giocato a Firenze e dopo un quarto d'oro eravamo andati tre volte davanti la porta con Pulisic. Se fai gol l'approccio è giusto, se non lo fai... Tutto passa dal risultato. Nel match di andata contro la Roma abbiamo avuto la mezz'ora del terrore, poi siamo andati in vantaggio e nel secondo tempo abbiamo avuto 4/5 occasioni da gol: il calcio è questo, poi ci sono gli imprevisti e bisogna gestirli. Ogni partita è diversa dall'altra".