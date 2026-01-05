Lecce-Roma, i convocati di Di Francesco: c'è Sottil

Dopo la sconfitta in casa dell'Atalanta, la Roma fa tappa a Lecce: domani alle 18.00 i giallorossi sfidano la squadra di Eusebio Di Francesco al Via del Mare. Per l'occasione il tecnico - che non sarà in panchina poiché squalificato - recupera Sottil.
L'elenco dei convocati:
PORTIERI
95. Bleve
30. Falcone
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
4. Gaspar
18. Jean
21. Kouassi
3. Ndaba
13. Pérez
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
28. Gorter
14. Helgason
77. Kaba
80. Kovac
93. Maleh
36. Marchwiński
20. Ramadani
6. Sala
ATTACCANTI
19. Banda
22. Camarda
11. N’Dri
50. Pierotti
23. Sottil
9. Štulić
(uslecce.it)