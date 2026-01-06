Lecce-Roma, emergenza totale per Gasp: out anche Rensch per febbre. Il conto degli indisponibili sale a nove

Continua l'emergenza in casa Roma in vista della partita contro il Lecce, valida per la diciannovesima giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 18 allo Stadio Via del Mare. Gian Piero Gasperini non potrà utilizzare i titolari nel reparto arretrato, dato che Mario Hermoso e Gianluca Mancini sono squalificati ed Evan Ndicka è impegnato inCoppa d'Africa. A queste defezioni si è aggiunta una brutta notizia riguardante Devyne Rensch: il terzino olandese è in dubbio a causa di una sindrome influenzale e rischia di non essere a disposizione per il match. Gasp sarebbe quindi costretto a schierare un'inedita difesa composta da Celik-Ziolkowski-Ghilardi e con Wesley e Tsimikas sulle fasce.

Come aggiunto da Angelo Mangiante di Sky Sport, Devyne Rensch sarà out contro il Lecce e il conto degli indisponibili sale a nove: Mancini, Hermoso, Ndicka, El Aynaoui, Bailey, Pellegrini, Baldanzi, Gollini e Rensch.

