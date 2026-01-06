Clicky

LECCE-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

06/01/2026 alle 13:41.
Dopo la sconfitta amara a Bergamo, oggi la Roma scende in campo alle 18 al Via Del Mare per affrontare il Lecce, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini vogliono tornare alla vittoria in trasferta, che manca dall'11 dicembre contro il Celtic (Europa League) e addirittura dal 23 novembre in campionato contro la Cremonese. La Roma al momento si trova quinta con 33 punti e affronta un Lecce appena fuori dalla zona retrocessione con 17 punti (5 in più dal Verona terzultimo)

DOVE VEDERE LECCE-ROMA IN TV E IN STREAMING

La partita tra Lecce e Roma (in programma oggi, 6 gennaio 2026, alle ore 18:00) sarà trasmessa in co-esclusiva su diverse piattaforme:

  • In TV: Potrai seguirla su DAZN (tramite smart TV o console) e sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K).

  • In Streaming: Il match sarà disponibile sulle app di DAZN, Sky Go e NOW, accessibili da smartphone, tablet e PC.

Le applicazioni sono scaricabili gratuitamente dagli store digitali (Play Store e App Store), ma la visione richiede un abbonamento attivo alle relative piattaforme.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LECCE: Falcone; Pérez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda

ROMA: Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Cristante, Kone, Tsimikas; Dybala, El Shaarawy, Dovbyk

LE QUOTE

LECCE-ROMA 1 X 2
EUROBET 5.40 3.30 1.77
SISAL 5.25 3.40 1.75
PLANETWINS 5.40 3.35 1.75
SNAI 5.25 3.50 1.75

