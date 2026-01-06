Clicky

Lecce-Roma, altro stop per Gasperini: problema all'adduttore per Dovbyk

06/01/2026 alle 19:57.
artem-dovbyk-24

La Roma perde altri pezzi. Oltre alle tantissime assenze, Gian Piero Gasperini perde anche Artem Dovbyk per infortunio. L'attaccante ucraino, tornato da poco da un infortunio, è stato costretto ad uscire al minuto 86 della gara contro il Lecce per un nuovo problema muscolare. Al suo posto è entrato l'esordiente Romano. Nelle prossime ore si sapranno meglio i tempi di recupero di Dovbyk.

Come svelato successivamente da Angelo Mangiante in onda sull'emittente televisiva, Dovbyk ha accusato un problema all'adduttore.

(Sky Sport)