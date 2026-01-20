Giudice Sportivo: sesta sanzione per Mancini, Wesley resta in diffida

Conclusa la ventunesima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha comunicato le decisioni disciplinari. Nessuna sanzione per la Roma dopo la vittoria in casa del Torino. Per quanto riguarda i calciatori, Gianluca Mancini ha ricevuto la sua sesta ammonizione stagionale. Wesley, invece, resta in diffida e dovrà fare attenzione al prossimo cartellino giallo. Nessun giocatore del Torino è stato squalificato per la prossima giornata, ma il giallo rimediato da Vlašić che lo porta in diffida.

(legaseriea.it)