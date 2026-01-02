Gasperini torna a Bergamo: selfie e autografi con i tifosi (VIDEO)

Domani la Roma aprirà il suo 2026 in trasferta contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. La sfida avrà un sapore speciale per Gian Piero Gasperini che, dopo 9 stagioni alla corte della Dea, tornerà per la prima volta alla New Balance Arena da avversario. I giallorossi, partiti da Roma nel tardo pomeriggio, sono poi arrivati all'albergo dove soggiorneranno. Ad aspettare Dybala e compagni, però, moltissimi tifosi (sia romanisti che atalantini) che sono andati alla ricerca di un saluto da Gasperini. Il neotecnico del club capitolino accolto da star, ha firmato autografi e scattato selfie con tutti i presenti con il sorriso stampato in volto.

(corrieredellosport.it)