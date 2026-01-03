Clicky

Incubo Atalanta per la Roma: 4 vittorie di fila della Dea contro i giallorossi per la prima volta in Serie A

03/01/2026 alle 23:21.
La Roma perde l'ennesimo scontro diretto e questa volta cade in casa dell'Atalanta per 0-1 a causa della rete realizzata da Giorgio Scalvini al minuto 12. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, la Dea ha vinto quattro gare di fila contro i giallorossi per la prima volta in Serie A e inoltre ha ottenuto quattro successi casalinghi di fila contro i capitolini per la prima volta nella competizione.