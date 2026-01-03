ATALANTA-ROMA: le probabili formazioni. Confermati Ziolkowski e Ferguson, davanti c'è Dybala

Per il primo appuntamento del 2026 la Roma di Gian Piero Gasperini scenderà in campo alle 20:45 contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. I giallorossi per continuare a sognare il quarto posto vogliono iniziare l'anno con il piglio giusto. Formazione quasi obbligata per Gasperini che, complici le tante assenze, dovrebbe confermare l'11 che ha battuto il Genoa qualche giorno fa.

Davanti a Svilar, oltre a Mancini ed Hermoso, confermato anche Jan Ziolkowski, mentre sulle fasce agiranno Celik a destra e Wesley a sinistra. In mezzo al campo Cristante e Koné. Infine, davanti ci saranno Soulé, Dybala ed Evan Ferguson.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA: Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti, Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi, Pasalic, De Ketelaere, Scamacca.

All.: Palladino,

ROMA: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso, Celik, Cristante, Koné, Wesley, Soulé, Dybala, Ferguson.

All.: Gasperini.

PREPARTITA

19.14 - Lo spogliatoio della Roma è pronto:





18.35 - Tanta nebbia a Bergamo a circa due ore dalla partita: