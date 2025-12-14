VIDEO - Gasperini su Dybala: "Il calcio di oggi non ti permette una condizione fisica e motivazionale precaria. Ma quando sta bene non ho dubbi"

Clicky

14/12/2025 alle 15:08.
Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como, valido per la quindicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulla condizione fisica di Paulo Dybala: "Lui ha avuto un momento molto positivo, ma come tutti i giocatori importanti devono stare molto bene perché il calcio di oggi non ti permette una condizione precaria sotto il punto di vista fisico, nervoso, mentale e motivazionale. E le cose si vedono nelle prestazioni, nel campo, negli allenamenti, nella partita. Nessun dubbio quando lui sta molto bene".