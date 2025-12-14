VIDEO - Gasperini scherza: "Chiudere la carriera a Roma? Sì, ma non subito eh! Non troppo in fretta..."

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como, valido per la quindicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso ha risposto con una battuta alla domanda riguardante l'eventuale chiusura della carriera sulla panchina della Roma: "Chiudere la carriera a Roma? Sì, ma non subito eh! Non troppo in fretta...".



