Clicky

VIDEO - Gasperini: "Ndicka disponibile contro il Como. El Aynaoui? Il Marocco si è appellato alla FIFA, aspettiamo la sentenza"

14/12/2025 alle 14:53.
ndicka-el-aynaoui

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como, valido per la quindicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulle partenze di Evan Ndicka e Neil El Aynaoui per la Coppa d'Africa: "Ndicka resta a Roma, domani sarà presente. Per El Aynaoui il Marocco si è appellato alla FIFA, aspettiamo la sentenza. Chi ha giocato di sabato e domenica ha potuto utilizzare i calciatori che partiranno in Coppa d'Africa, mentre a noi chiedono di non usarli. La giornata è la stessa...".