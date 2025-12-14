VIDEO - Gasperini: "Ndicka disponibile contro il Como. El Aynaoui? Il Marocco si è appellato alla FIFA, aspettiamo la sentenza"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como, valido per la quindicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulle partenze di Evan Ndicka e Neil El Aynaoui per la Coppa d'Africa: "Ndicka resta a Roma, domani sarà presente. Per El Aynaoui il Marocco si è appellato alla FIFA, aspettiamo la sentenza. Chi ha giocato di sabato e domenica ha potuto utilizzare i calciatori che partiranno in Coppa d'Africa, mentre a noi chiedono di non usarli. La giornata è la stessa...".

?️ #Gasperini annuncia: “#Ndicka ci sarà contro il #Como. #ElAynaoui? Il #Marocco si è appellato alla #FIFA, aspettiamo la sentenza” ⏳



? Poi punge: “Chi ha giocato sabato e domenica ha utilizzato i giocatori convocati in Coppa d’Africa e la giornata è la stessa…” ?#ASRoma pic.twitter.com/zmH3a9MbYD — laroma24.it (@LAROMA24) December 14, 2025



