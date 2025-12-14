VIDEO - Gasperini: "Ferguson? Un giocatore non deve essere utile a me, bensì alla Roma. Il club è sopra tutto e tutti"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como, valido per la quindicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulla figura del giocatore all'interno di una squadra e ha preso come esempio Evan Ferguson: "Deve essere un giocatore non utile a me ma alla Roma, che è la cosa più importante. E' utile alla Roma? Questa è la domanda da fare e contro il Celtic lo è stato. Questa domanda vale per tutti. Non c'entra l'allenatore, la Roma è sopra tutto e tutti. Quando i giocatori fanno prestazioni utili per la squadra devono giocare".

