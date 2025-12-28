La Roma vuole dimenticare la sconfitta rimediata in casa della Juventus e domani alle ore 20:45 affronterà il Genoa di Daniele De Rossi allo Stadio Olimpico nel match valido per il diciassettesimo turno di Serie A. Oggi, giornata di vigilia della partita, Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza direttamente dalla sala stampa del "Fulvio Bernardini" di Trigoria alle ore 13:30. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta.
Trigoria: a breve la conferenza stampa di Gasperini
28/12/2025 alle 13:14.