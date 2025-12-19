Spalletti: "Gasperini è un modello, bisogna fargli i complimenti. Ti sgama le debolezze. Bremer gioca"

Alla vigilia della super sfida contro la Roma, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha presentato il match in conferenza stampa, dedicando parole di grandissima stima all'allenatore avversario, Gian Piero Gasperini.

Sulla cena con Gasperini?

"Io sto bene con tutti e molti di questo campionato. Gasperini è uno di quelli che mi ha messo curiosità da sempre, perché io lo conosco. È il modo di praticare il mestiere che mi interessa e bisogna imparare da Gasperini. Lui è un modello. Le sue squadra ti vengono addosso e allenava così già da Crotone. Tutti i giocatori che ha avuto allenano come lui: Palladino, Juric, Modesto, Bocchetti. Trasforma i giocatori e se non sei al livello lui trova i difetti e ti viene a sgamare le tue debolezze. I due terzi di difesa te li trovi dentro l'area di rigore, chiunque della squadra è disponibile a sapersi comportare in qualsiasi zona di campo. È difficile trovare gli spazi con la Roma, perché lui attraverso il suo modo asfissiante riesce a non farti acchiappare il tuo modo di giocare. Devi andare oltre i duelli perché se non riesci ad andare oltre rischi di fare la loro partita. Lui ha inventato un modo di giocare che adesso seguono in tanti. Bisogna fare i complimenti a lui e alla Roma".

Sulle parole di Capello (che ha parlato di Juve da scudetto, ndr)?

"Capello bisogna sempre ascoltarlo. Ora abbiamo fatto una bella partita, ma domani abbiamo un esame di maturità in stile università. Domani sono curioso di vedere la partita contro la Roma".

Come sta Milik?

"Milik domani è convocato. Io l'ho trovato come un bambino felice che ha la possibilità di fare il gioco che ha sempre voluto. È un ragazzo che ha grande entusiasmo e conosce bene il ruolo che fa".

Bremer gioca?

"Bremer gioca e dobbiamo fare delle valutazioni su Rugani e Cabal che hanno degli affaticamenti muscolari".