Serie A: una doppietta di Hojlund stende la Cremonese, il Napoli continua la sua corsa

Il Napoli non perde un colpo e, trascinato dal suo bomber, espugna lo Zini di Cremona battendo 2-0 i padroni di casa. Protagonista assoluto del match è Rasmus Højlund, autore di una doppietta che ha deciso la sfida. L'attaccante danese sblocca il risultato al 13' e raddoppia proprio allo scadere del primo tempo, al 45', mettendo di fatto in ghiaccio la partita.

Con questa vittoria, la squadra di Antonio Conte sale momentaneamente al secondo posto in classifica a quota 34 punti, a una sola lunghezza dal Milan capolista ma con una partita ancora da recuperare. Una vittoria che mette pressione a tutte le dirette concorrenti.