Serie A: l'Atalanta supera il Cagliari nel finale, decide la doppietta di Scamacca

L'Atalanta torna alla vittoria in campionato e lo fa grazie al suo bomber Gianluca Scamacca. Nell'anticipo serale della quindicesima giornata di Serie A, i nerazzurri hanno battuto il Cagliari per 2-1 al termine di una partita combattuta, decisa proprio da una doppietta del centravanti.
La squadra di Palladino sblocca il match in avvio, all'11' con Scamacca. Il Cagliari, però, non molla e riesce a trovare la rete del pareggio al 75' con Gianluca Gaetano, che sembra indirizzare la gara verso l'1-1. A rompere nuovamente l'equilibrio, però, è ancora una volta Scamacca, che all'81' trova la zampata vincente che regala tre punti pesantissimi ai bergamaschi.
Con questo successo, l'Atalanta sale all'undicesimo posto in classifica con 19 punti. Resta invece fermo a quota 14 il Cagliari, al quindicesimo posto.