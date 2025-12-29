Clicky

Roma-Genoa, ultimo test ok per Hermoso: giocherà dal 1'. Ferguson verso la titolarità con Dybala e Soulé alle spalle

29/12/2025 alle 13:52.
Oggi alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma Genoa, valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Stamattina, alle 11:30, la squadra giallorossa ha svolto la rifinitura al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e dall'allenamento sono arrivati diversi segnali. Come riportato da Angelo Mangiante, Evan Ferguson va verso la titolarità e alle sue spalle ci saranno Paulo Dybala e Matias Soulé. Inoltre Mario Hermoso ha superato il test di questa mattina e giocherà dal primo minuto nonostante i problemi legati alla pubalgia.

(Sky Sport)

