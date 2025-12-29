ROMA-GENOA: le formazioni UFFICIALI. Ferguson ed Hermoso dal 1' (FOTO e VIDEO)

Allo Stadio Olimpico torna Daniele De Rossi, da avversario. In serata la Roma ospita il Genoa di De Rossi nella 17esima giornata di campionato: senza Ndicka ed El Aynaoui in Coppa d'Africa e le assenze per infortunio, Gasperini si affida nuovamente a Ziolkowski in difesa con Mancini e il recuperato Hermoso. In mezzo al campo il tecnico conferma la coppia Cristante-Koné con Celik e Wesley ai lati. Davanti, senza Pellegrini, Bailey e Baldanzi, Soulé e Dybala supportano Ferguson. Dovbyk, invece, recupera per la panchina.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.
A disp.: Gollini, Vasquez, Rensch, Angelino, Tsimikas, Mirra, Ghilardi, Romano, Pisilli, Dovbyk, El Shaarawy.
All.: Gasperini.
GENOA: Sommariva; Østigård, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha.
A disp.: Lysionok, Mihelsons, Marcandalli, Sabelli, Fini, Thorsby, Masini, Stanciu, Carboni, Cuenca, Venturino, Ekhator, Colombo.
All.: De Rossi.
Arbitro: Di Bello. Assistenti: Costanzo - Dei Giudici. IV uomo: Dionisi. VAR: Prontera. AVAR: Manganiello.
PREPARTITA
20.05 - In campo i portieri giallorossi per il riscaldamento
19.45 - Roma e Genoa comunicano le scelte di Gasperini e De Rossi
19.35 - La squadra è arrivata all'Olimpico
19.28 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa l'11 ufficiale
