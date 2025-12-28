Roma-Genoa, le info per i tifosi: cancelli aperti dalle 18:45

Tutto pronto per Roma-Genoa, ultimo impegno del 2025. Per la sfida in programma stasera alle 20:45, il club giallorosso ha comunicato una serie di informazioni utili per i tifosi che si recheranno allo Stadio Olimpico. I cancelli apriranno alle ore 18:45, con il consiglio di arrivare con largo anticipo.

Per l'occasione, sarà possibile acquistare una maglia "matchday" dedicata all'evento, mentre per gli abbonati alla Serie A ci sarà la possibilità di ritirare il Welcome Pack stagionale presso la lounge adiacente allo Store di viale delle Olimpiadi.

Confermate anche per questa partita tutte le iniziative speciali del club, a partire dall'AS Roma Fan Zone per l'intrattenimento pre-gara. Massima attenzione anche all'inclusione e alla solidarietà: saranno attivi il servizio "Unstoppable" per il trasporto dei tifosi con disabilità motoria, la "Quiet Room" in Tribuna Monte Mario per le persone con disturbi sensoriali, e il progetto "Food for the Community" per la raccolta delle eccedenze alimentari.

