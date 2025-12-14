Roma-Como, oggi la risposta definitiva di Marocco e Costa d'Avorio: fiducia per Ndicka, meno per El Aynaoui

La Roma attende ancora una risposta da Marocco e Costa d'Avorio riguardo alla possibilità di trattenere Neil El Aynaoui ed Evan Ndicka anche per la partita di domani contro il Como. La partenza dei due giocatori per la Coppa d'Africa è prevista per domani, ma, i club hanno ottenuto il via libera dalla FIFA per poter "trattare" con le Nazionali la permanenza dei giocatori per 24 ore in più. Al momento, come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, in casa Roma c'è più fiducia per Ndicka che per El Aynaoui. Oggi, dunque, sapremo la risposta definitiva delle due Nazionali e sapremo se l'ivoriano ed il marocchino potranno esserci contro il Como di Fabregas.