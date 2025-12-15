Roma-Como, Gasperini punta su Rensch: confermata la presenza dal 1'

Arriva una nuova chance per Devyne Rensch dopo la buona prestazione a Glasgow. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, Gian Piero Gasperini ha deciso di puntare ancora sull'esterno olandese, schierandolo titolare nella sfida di questa sera contro il Como.
Per Rensch si tratta di un'occasione da non sprecare per mettersi in mostra e scalare le gerarchie sulla fascia. Il fischio d'inizio del match, valido per il posticipo di campionato, è in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico.