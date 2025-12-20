Juventus-Roma: la moviola. Leggero "step on foot" di Bremer su Pellegrini, per arbitro e VAR non è rigore

All’Allianz Stadium di Torino sta andando in scena il delicatissimo scontro Champions tra Juventus e Roma, valido per la sedicesima giornata di Serie A. L’arbitro della partita è Simone Sozza, il quale è affiancato dagli assistenti Baccini e Perrotti. Il IV uomo è Sacchi, mentre al VAR c’è Ghersini. L’AVAR, invece, è Mazzoleni.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

30' - Pellegrini resta a terra dopo un contatto con Bremer, il quale aveva calpestato il piede del centrocampista giallorosso in area. Troppo leggero lo "step on foot" per arbitro e VAR, che lasciano correre e non assegnano il penalty per la Roma.