Juventus, Gatti salta la Roma: lesione del menisco mediale del ginocchio destro, out almeno un mese

Brutte notizie per la Juventus di Luciano Spalletti. L'allenatore della Vecchia Signora dovrà rinunciare per almeno un mese a Federico Gatti in seguito all'infortunio rimediato ieri in Coppa Italia contro l'Udinese. Come rivelato dall'emittente televisiva, gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. Il 2025 del difensore centrale, che era arrivato al J Medical in stampelle, è da ritenersi concluso: il calciatore, come Dusan Vlahovic , salterà Roma-Juventus in programma il 20 dicembre.

(Sky Sport)

Ecco il report medico della Juventus: "Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus-Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni".

(juventus.com)