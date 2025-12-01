Juventus, lesione di alto grado per Vlahovic: rischia 2 mesi di stop. Salterà la sfida con la Roma (COMUNICATO)

Brutta tegola per la Juventus, con Vlahovic uscito infortunato dalla sfida contro il Cagliari per un problema muscolare alla coscia. Il giocatore si è recato oggi alla Continassa per gli esami medici. Le sensazioni che filtrano, in attesa del comunicato del club, sono piuttosto negative: lo stop potrebbe anche essere più lungo del previsto. Si parla di almeno due mesi di stop e di una possibile operazione chirurgica. In forte dubbio la sua presenza contro la Roma del prossimo 20 dicembre.

Tramite un comunicato apparso sul sito del club bianconero, è stato riportato il bollettino medino dell'infortunio accusato da Dusan Vlahovic contro il Cagliari. L'attaccante serbo ha svolto oggi gli esami al J Medical, che hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo tendinea dell'adduttore lungo di sinistra. Lo stop sarà di due mesi. Le condizioni dell'ex Fiorentina saranno da valutare ma con ogni probabilità salterà dunque la sfida del 20 dicembre contro la Roma.

"In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate".

