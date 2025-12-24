Genoa: squadra in campo in vista della Roma. Niente partitelle per Cuenca, Gronbaek, Messias, Siegrist e Thorsby

Genoa in campo nella mattinata della vigilia di Natale in vista della sfida di lunedì contro la Roma. De Rossi ha improntato la seduta odierna sull'intensità, dividendo l'allenamento fra lavori in palestra e sviluppi sui campi di gioco. Niente partitelle per Cuenca, Gronbaek, Messias, Siegrist e Thorsby. Il report del club:

"Il rompete le righe, per poter trascorrere il Natale in famiglia e liberi da impegni per qualche ora, è stato impartito alla fine del pranzo nella club-house di Villa Rostan. Abbracci, auguri e… arrivederci a Santo Stefano, per la ripresa a tutta dell’attività. Al centro sportivo Gianluca Signorini DDR, 616 presenze ufficiali e 13 gol da giocatore nella Lupa, ha improntato un allenamento allenante sull’intensità, suddiviso in più fasi dopo i preamboli in palestra prima del focus per gli sviluppi sui campi di gioco. Presenti anche i dirigenti per seguire le partitelle, saltate dai convalescenti Cuenca (in progresso), Gronbaek, Messias, Siegrist e Thorsby".

(genoacfc.it)

